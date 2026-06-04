Vier Katzenbabys vor dem sicheren Tod gerettet

Gefahr durch Raubtiere und Hunger

Bereits am nächsten Tag sei dann der Anruf gekommen, dass vier Katzenbabys gefunden wurden. „Wir gehen davon aus, dass sie etwa drei Wochen alt sind“, erzählt Ries. „Alleine hätten sie keine Chance gehabt.“ Zu groß seien die Gefahren durch Marder und Greifvögel. Zudem hätten die Kleinen auch verhungern können.