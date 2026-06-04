Titelverteidigung gelungen! Pertl gewinnt in Wien

Dabei hatte er lange zu kämpfen. Beim Schwimmen und Radfahren fand er sich in der Verfolgungsgruppe wieder. Beim Laufen spielte er dann seine Qualitäten aus und übernahm nach insgesamt 42 Minuten die Führung. „Da habe ich klar gemacht, dass das mein Ass im Ärmel ist und bin sofort an die Spitze gelaufen“, erklärte Pertl. Am Ende lief er den Sieg – vor den Augen von Frau Lea und Tochter Ella – mit einer Zeit von 53:22 Minuten locker ins Ziel. Hinter Pertl reihten sich 30 Sekunden später Peter Luftensteiner und Julian Piller auf den Plätzen zwei und drei ein.