Titelverteidigung gelungen! Pertl gewinnt in Wien

Lukas Pertl hat seinen vierten Staatsmeistertitel auf der Sprintdistanz eingefahren! Der Salzburger Triathlet krönte sich im Rahmen der Sport Austria Finals zum Sieger. Die Generalprobe vor der anstehenden Olympia-Qualifikation ist damit perfekt gelungen.
„Es wird sicher kein Zuckerschlecken“, betonte Lukas Pertl angesprochen auf den möglichen Sieg bei den Triathlon-Staatsmeisterschaften in Wien im Rahmen der Sport Austria Finals. Am Ende setzte sich der Pongauer dennoch durch und holte sich seinen vierten Titel auf der Sprintdistanz. Erst Mitte Mai krönte sich Bruder Philip zum Staatsmeister auf der olympischen Distanz.
Dabei hatte er lange zu kämpfen. Beim Schwimmen und Radfahren fand er sich in der Verfolgungsgruppe wieder. Beim Laufen spielte er dann seine Qualitäten aus und übernahm nach insgesamt 42 Minuten die Führung. „Da habe ich klar gemacht, dass das mein Ass im Ärmel ist und bin sofort an die Spitze gelaufen“, erklärte Pertl. Am Ende lief er den Sieg – vor den Augen von Frau Lea und Tochter Ella – mit einer Zeit von 53:22 Minuten locker ins Ziel. Hinter Pertl reihten sich 30 Sekunden später Peter Luftensteiner und Julian Piller auf den Plätzen zwei und drei ein.
„Für mich war es ein super Rennen“, jubelte Pertl im ersten Statement im Ziel. „Beim Laufen habe ich meinen Joker ausgespielt. Die Laufstrecke habe ich genossen. Das sind genau die Wettkämpfe, die wir im olympischen Triathlon brauchen.“ Für den Salzburger ist die Generalprobe vor der kommende Woche startenden Olympia-Quali in Huatulco (Mex) gelungen. „Eine nahezu perfekte Generalprobe! Wir sind auf dem richtigen Weg.“
Bei den Damen hielt Pertls Tri-Team-Hallein Kollegin Linda Hehenwarter lange vorne mit. Gemeinsam mit Julia Hauser bildete sie die erste Verfolgergruppe auf das Führungsduo. Nach dem Umstieg in die Laufschuhe musste die Tennengauerin aber abreißen lassen, verpasste damit das Podium.
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