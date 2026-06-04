„Spaltboden“: Bauernkrieg trifft Gegenwart

Sie würfeln um ihr Leben: der Bauer und sein Nachbar, der Alte und der Junge. Grausam muss es gewesen sein, der Blutzoll im Bauernkrieg in Oberösterreich. Schauspieler Fritz Egger verbindet das historische Ereignis mit den Problemen der Landwirte von heute. Sein Stück „Spaltboden“ hatte in der Regie von Georg Schmiedleitner am Mittwoch Uraufführung.