27-Jähriger fuhr unter Drogeneinfluss durch Stadt

Gleich auf zwei Substanzen positiv angeschlagen hat ein Drogentest der Polizei bei einem 27-jährigen Autolenker am Mittwochabend in der Stadt Salzburg. Darüber hinaus wurden auch Drogen und eine Schreckschusspistole im Fahrzeug gefunden ...
Bei der Kontrolle gegen 19.30 Uhr schlug der Test auf Kokain und auf Cannabis an. Eine Ärztin stellte fest, dass der 27-jährige Flachgauer fahruntauglich war. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Weiterfahren durfte er natürlich nicht mehr.
17-Jähriger mit Waffe
Zudem fanden die Polizisten bei ihm und seinem 17-jährigen Beifahrer aus Salzburg Cannabiskraut und Kokain. Der Jüngere hatte auch eine Schreckschusspistole bei sich, die ebenfalls sichergestellt wurde.
Gegen den 17-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sowohl er als auch der 27-Jährige wurde zudem bei der Verwaltungsbehörde und der Staatsanwaltschaft Salzburg gleich mehrfach angezeigt.
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