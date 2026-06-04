35-jährige Drogendealerin aus Ungarn in Haft

Festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht hat die Polizei eine Ungarin am Mittwoch in ihrer Wahlheimat im Pongau. Die 35-Jährige wurde verdächtigt, seit 2021 mit Drogen gehandelt zu haben. Gegenüber den Beamten gab sie die Vorwürfe auch zu.
Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Polizisten knapp 1,8 Kilogramm Cannabiskraut und 300 Gramm Haschisch. Auch eine geringe Menge Kokain, mehrere Magic Mushrooms und Bargeld im dreistelligen Bereich wurde sichergestellt.
Die 35-jährige Ungarin gestand bei der Festnahme, seit 2021 mit mehreren Kilogramm Cannabis und Haschisch gehandelt zu haben. Sie sitzt derzeit in Untersuchungshaft.
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