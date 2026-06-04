„Ich wusste sofort, dass es gebrochen ist!“

Waltl zu Mitternacht in Salzburg operiert

Nach dem Abtransport mit dem Krankenwagen folgte noch zu Mitternacht die OP in der Landeshauptstadt. Nun befindet sich Waltl schon wieder auf dem Weg der Besserung. „Es haben mir unglaublich viele Menschen geschrieben. Das freut mich wirklich sehr“, sagte Waltl.