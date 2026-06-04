„Ich wusste sofort, dass es gebrochen ist!“

Mit einem Schienbeinbruch wurde Schwarzach-Keeper Dominik Waltl am Mittwochabend noch während der Partie in Puch ins Krankenhaus eingeliefert. Der 31-Jährige wurde im Anschluss darauf sofort operiert und konnte am Donnerstagvormittag im Gespräch mit der „Krone“ schon wieder lachen.
Bange Momente erlebte Schwarzachs Dominik Waltl am Mittwoch in Puch. Der Torhüter prallte beim Salzburger-Liga-Duell bei den Tennengauern mit einem Gegenspieler zusammen und zog sich einen Schienbeinbruch zu.
„Ich habe eigentlich nicht mehr viel mitbekommen, weil ich extreme Schmerzen hatte. Es hat richtig geschnalzt, deshalb wusste ich sofort, dass es gebrochen ist“, schilderte der 31-Jährige die Szene in der siebten Minute.
Waltl zu Mitternacht in Salzburg operiert
Nach dem Abtransport mit dem Krankenwagen folgte noch zu Mitternacht die OP in der Landeshauptstadt. Nun befindet sich Waltl schon wieder auf dem Weg der Besserung. „Es haben mir unglaublich viele Menschen geschrieben. Das freut mich wirklich sehr“, sagte Waltl.
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