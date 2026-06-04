Neue Krimi-Folgen aus Salzburg sind im Kasten

In der 13. Folge „Wenn man vom Teufel spricht“ wird es gruselig: Die Spur führt die Ermittler zu einem Exorzisten der Erzdiözese, der das Todesopfer „behandelt“ hat. Einen nicht minder spannenden Fall gilt es in der 14. Folge zu klären. Der Tote – ein kürzlich zugezogener Jäger namens Lenny Petersen – war mit einem Jagdgewehr getötet worden. Ein Racheakt unter Jägern könnte das mögliche Motiv sein.