Darum ist das Halleiner Stadtfest 2027 in Gefahr

Dazu beschloss die Gemeindepolitik am Montag, das Fest evaluieren und per Bürgerbeteiligung neu gestalten zu lassen. So ein Prozess dauert Monate. Kein Wunder, dass sich Stadtchef Alexander Stangassinger wenig optimistisch zeigt: „Ich will ein Stadtfest 2027. Aber wenn sich der TVB nicht schnell einkriegt, wird sich das kaum ausgehen.“