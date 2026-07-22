Bremse blockiert: Junger Biker überschlägt sich

Ein Schrauber-Pfusch endete im benachbarten Bischofswiesen (D) mit einem Sturz: Ein 19-jähriger Salzburger hatte sein Moped stark manipuliert, auch an der Bremse. Während der Fahrt blockierte das Vorderrad plötzlich und der junge Lenker flog über das Motorrad. Die herbeigerufene Polizei entdeckte aber auch bei den Kumpels des Sturzpiloten Mängel...