Bremse blockiert: Junger Biker überschlägt sich

Ein Schrauber-Pfusch endete im benachbarten Bischofswiesen (D) mit einem Sturz: Ein 19-jähriger Salzburger hatte sein Moped stark manipuliert, auch an der Bremse. Während der Fahrt blockierte das Vorderrad plötzlich und der junge Lenker flog über das Motorrad. Die herbeigerufene Polizei entdeckte aber auch bei den Kumpels des Sturzpiloten Mängel...
Dieser Umbau ging gründlich schief: Ein 19-jähriger Österreicher stürzte am Dienstagabend in Bischofswiesen mit seinem stark manipulierten Kraftrad. Der junge Biker hatte laut Polizei auch an der Bremse herumgeschraubt. Während der Fahrt blockierte die Vorderradbremse plötzlich komplett, der Lenker wurde nach vorn über das Motorrad geschleudert.
Weil er nur langsam unterwegs war, kam er mit leichten Verletzungen davon. Seine zwei 18-jährigen Freunde riefen die Rettung. Dann wurde es auch für sie unangenehm: Die Polizei entdeckte an allen drei Krafträdern erhebliche Manipulationen. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt, Bußgelder folgen.
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