Austria-Kicker spricht über seine neue Rolle

Neue Saison, neue Nummer – auch das gilt für Rieder. Seit Sommer trägt er die „10“ am Rücken, im Frühjahr war es noch die „7“. „Ich war im Austausch mit Yannic Fötschl, weil es eigentlich seine Nummer war“, erzählt der Routinier. Sein Teamkollege äußerte daraufhin den Wunsch, wieder die Rückennummer 7 zu tragen. Schnell einigten die beiden sich. Aufgrund seines nächsten Kreuzbandrisses kommt Fötschl in dieser Saison gar nicht in den Genuss, seine Nummer auch zu tragen. „Das tut mir leid für ihn“, sagt Rieder.