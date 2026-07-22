Trotz Rettung heuer kein Sommerbetrieb am Karkogel

Zeit für Sommerbetrieb in diesem Jahr wohl zu knapp

„Der Sommerbetrieb wird sich so aber nicht ausgehen“, meint Grünauer. Die Sommerrodelbahn wurde zwar in Schuss gebracht und sei eigentlich startklar, wie Masseverwalter Stranimaier zuletzt meinte. Ein Betrieb im heurigen Sommer wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht ausgehen. Raiffeisen muss das Lift-Team neu aufstellen.