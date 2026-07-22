Opernhelden halten auf dem Residenzplatz Einzug

Sechs bronzene Opernhelden hat der deutsche Künstler Stephan Balkenhol für den Residenzplatz gefertigt. Figaro, Elektra, Don Giovanni, Turandot, Othello und Carmen begleiten die Festspielzeit heuer als öffentlich zugängliche Ausstellung in der Altstadt.
Kaum ein paar Minuten waren die sechs Opernfiguren aus Bronze am Mittwoch Residenzplatz aufgestellt, da scharrten sich schon die ersten Foto-Touristen um sie. Der deutsche Bildhauer Stephan Balkenhol holt heuer Figaro, Elektra, Don Giovanni, Turandot, Othello und Carmen in den öffentlichen Raum. Bis zum 9. September werden die Skulpturen in der Altstadt zu sehen sein.
Offiziell eröffnet wird die Schau am Samstag um 11 Uhr. Dann findet auch die große Enthüllung der Skulpturen unter Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste am Residenzplatz statt.
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