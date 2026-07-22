Opernhelden halten auf dem Residenzplatz Einzug

Kaum ein paar Minuten waren die sechs Opernfiguren aus Bronze am Mittwoch Residenzplatz aufgestellt, da scharrten sich schon die ersten Foto-Touristen um sie. Der deutsche Bildhauer Stephan Balkenhol holt heuer Figaro, Elektra, Don Giovanni, Turandot, Othello und Carmen in den öffentlichen Raum. Bis zum 9. September werden die Skulpturen in der Altstadt zu sehen sein.