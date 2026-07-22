Ab nach Südostasien! Neuer Klub für Stürmer

Nächste Verpflichtung steht kurz bevor

Während der Ex-Stürmer einen neuen Klub gefunden hat, steht die Austria kurz vor der Verpflichtung eines weiteren Spielers. Allrounder Simon Pirkl – zuletzt bei Blau-Weiß Linz – wird sich den Violetten aller Voraussicht nach anschließen. Auf der Visitenkarte des 27-Jährigen stehen 163 Einsätze in der zweithöchsten heimischen Spielklasse und 90 Spiele in der Bundesliga.