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Ab nach Südostasien! Neuer Klub für Stürmer

Salzburg: Sport-Nachrichten
22.07.2026 12:00
Daniel Bares (Mitte) wechselt nach Kambodscha.
Daniel Bares (Mitte) wechselt nach Kambodscha.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Während Austria Salzburg am Samstag in die neue Pflichtspiel-Saison startet, hat ein ehemaliger Spieler der Maxglaner einen neuen Klub gefunden. Stürmer Daniel Bares geht künftig für einen kambodschanischen Klub auf Torejagd. 

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Nach sieben Toren in einer Saison – darunter zwei Treffer beim Derbysieg gegen den FC Liefering – trennten sich die Wege von Austria Salzburg und Stürmer Daniel Bares. Der Tscheche war auf der Suche nach einem lukrativeren Angebot. Jetzt wurde er fündig. 

Bereits der zweite Zweitliga-Spieler, der nach Kambodscha wechselt
Der 27-Jährige, der im vergangenen Sommer von Wacker Burghausen zu den Violetten wechselte, geht jetzt für Phnom Penh Crown auf Torejagd. In der Millionenstadt stürmt er künftig für den achtfachen kambodschanischen Meister. 

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Bares ist nicht der erste Spieler, der in diesem Transferfenster aus Österreichs 2. Liga nach Kambodscha wechselt. Zuletzt schloss sich schon Johannes Tartarotti, vormals bei Schwarz-Weiß Bregenz, dem Verein Svay Rieng an. 

Nächste Verpflichtung steht kurz bevor
Während der Ex-Stürmer einen neuen Klub gefunden hat, steht die Austria kurz vor der Verpflichtung eines weiteren Spielers. Allrounder Simon Pirkl – zuletzt bei Blau-Weiß Linz – wird sich den Violetten aller Voraussicht nach anschließen. Auf der Visitenkarte des 27-Jährigen stehen 163 Einsätze in der zweithöchsten heimischen Spielklasse und 90 Spiele in der Bundesliga.   

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