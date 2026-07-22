Ab nach Südostasien! Neuer Klub für Stürmer

Während Austria Salzburg am Samstag in die neue Pflichtspiel-Saison startet, hat ein ehemaliger Spieler der Maxglaner einen neuen Klub gefunden. Stürmer Daniel Bares geht künftig für einen kambodschanischen Klub auf Torejagd.
Nach sieben Toren in einer Saison – darunter zwei Treffer beim Derbysieg gegen den FC Liefering – trennten sich die Wege von Austria Salzburg und Stürmer Daniel Bares. Der Tscheche war auf der Suche nach einem lukrativeren Angebot. Jetzt wurde er fündig.
Bereits der zweite Zweitliga-Spieler, der nach Kambodscha wechselt
Der 27-Jährige, der im vergangenen Sommer von Wacker Burghausen zu den Violetten wechselte, geht jetzt für Phnom Penh Crown auf Torejagd. In der Millionenstadt stürmt er künftig für den achtfachen kambodschanischen Meister.
Bares ist nicht der erste Spieler, der in diesem Transferfenster aus Österreichs 2. Liga nach Kambodscha wechselt. Zuletzt schloss sich schon Johannes Tartarotti, vormals bei Schwarz-Weiß Bregenz, dem Verein Svay Rieng an.
Nächste Verpflichtung steht kurz bevor
Während der Ex-Stürmer einen neuen Klub gefunden hat, steht die Austria kurz vor der Verpflichtung eines weiteren Spielers. Allrounder Simon Pirkl – zuletzt bei Blau-Weiß Linz – wird sich den Violetten aller Voraussicht nach anschließen. Auf der Visitenkarte des 27-Jährigen stehen 163 Einsätze in der zweithöchsten heimischen Spielklasse und 90 Spiele in der Bundesliga.
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