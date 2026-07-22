Unterhaus-Kicker erlitt schwere Knochenbrüche

Wie bitter! Noch bevor die neue Saison überhaupt begonnen hat, ist sie für diesen Kicker schon wieder vorbei. Unterhaus-Fußballer Marcel Moser von Salzburgligist Bramberg zog sich einen komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch zu und musste sofort operiert werden. „Massi“ war beim Fahrradfahren unglücklich zu Sturz gekommen.