Unterhaus-Kicker erlitt schwere Knochenbrüche

Unterhaus-Kicker Marcel Moser fällt für eine sehr lange Zeit aus. Der Bramberg-Spieler zog sich bei einem Fahrradunfall einen komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch zu.
Wie bitter! Noch bevor die neue Saison überhaupt begonnen hat, ist sie für diesen Kicker schon wieder vorbei. Unterhaus-Fußballer Marcel Moser von Salzburgligist Bramberg zog sich einen komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch zu und musste sofort operiert werden. „Massi“ war beim Fahrradfahren unglücklich zu Sturz gekommen.
„Damit fällt er für eine längere, derzeit noch unbekannte Zeit aus. Eine intensive und lange Rehabitlitation liegt vor ihm“, schreibt sein Klub auf Instagram.
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