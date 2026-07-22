Titelverteidigung? „Wäre schon etwas Besonders“

Bei einem Sieg gegen den Klub aus der Bundeshauptstadt stünde am Sonntag das Finale und somit die Entscheidung um den Titel an. Mögliche Gegner wären dann der ATSE Graz oder Donaustadt. Ein kleiner Vorteil für die Vipers könnte der Heimvorteil sein. „Wir wissen nicht genau, wie viele Zuschauer kommen werden, aber wir hoffen, dass uns der eine oder andere unterstützen wird“, sagt der stellvertretende Obmann und schielt dabei auf ordentlich Fanunterstützung.