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Dark Vipers Salzburg

Titelverteidigung? „Wäre schon etwas Besonders“

Salzburg: Sport-Nachrichten
22.07.2026 21:00
Für Johannes Mackner und Co geht es am Wochenende um den Titel!
Für Johannes Mackner und Co geht es am Wochenende um den Titel!(Bild: zVg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

In der Inlinehockey-Bundesliga geht es ins Eingemachte! Mit dabei sind auch die Dark Vipers Salzburg. Im am Wochenende stattfindenden „Final Four“ kämpft der Klub um die Titelverteidigung und damit um die zweite Meisterschaft in der Vereinshistorie. 

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Es geht um alles! Genauer gesagt geht es um die Titelverteidigung in der Inlinehockey-Bundesliga. Für die Dark Vipers Salzburg steht das Saisonhighlight schlechthin an. In einem „Final Four“ daheim in Bergheim an. „Wir wollen auf jeden Fall erneut den Titel holen. Das wäre schon etwas Besonderes“, sagt Obmann-Stellvertreter und Spieler Johannes Mackner im Gespräch mit der „Krone“.

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Einen echten Favoriten gibt es in diesem Duell nicht.

Johannes MACKNER, Dark Vipers Salzburg

Schwerer Halbfinal-Gegner für Dark Vipers Salzburg
Damit das gelingt, muss am Samstag im Halbfinale Wien geschlagen werden. Gegen die Vienna 95ers konnte man im Grunddurchgang, der auf Rang drei abgeschlossen wurde, einen 10:6-Sieg einfahren, musste jedoch auch eine knappe 6:7-Niederlage einstecken. „Einen echten Favoriten gibt es in diesem Duell nicht“, ist Mackner überzeugt.

Bei einem Sieg gegen den Klub aus der Bundeshauptstadt stünde am Sonntag das Finale und somit die Entscheidung um den Titel an. Mögliche Gegner wären dann der ATSE Graz oder Donaustadt. Ein kleiner Vorteil für die Vipers könnte der Heimvorteil sein. „Wir wissen nicht genau, wie viele Zuschauer kommen werden, aber wir hoffen, dass uns der eine oder andere unterstützen wird“, sagt der stellvertretende Obmann und schielt dabei auf ordentlich Fanunterstützung.

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Sollte den Salzburgern die zweite Meisterschaft gelingen, würden sie erneut das internationale Ticket ziehen und sich in der kommenden Saison wieder mit den Besten Europas messen. „Dabei zu sein, wäre wieder der Wahnsinn. Das wollen wir unbedingt.“

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