Und wieder steht Salzburgern Stau-Wochenende bevor

Der Sommerferienbeginn in Nordrhein-Westfalen für rund 3,5 Millionen Schüler sowie deren Eltern wird auch auf Österreichs Straßen deutlich spürbar sein. Wie gewohnt, werden die längsten Staus in Salzburg am Samstag bei den üblichen Nadelöhren erwartet...
Auch das kommende Wochenende dürfte wieder starken Reiseverkehr und kilometerlange Staus auf Österreichs Hauptverbindungen bringen. Gründe dafür sind laut ARBÖ die zweite Reisewelle nach dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen und Teilen der Niederlande. Folgende Engstellen sind davon in der Regel betroffen:
„Autoreisende sollten, wenn möglich, nicht am Freitagnachmittag oder am Samstag zwischen dem frühen Vormittag und dem späten Nachmittag starten. Außerhalb der Hauptreisezeiten lassen sich längere Verzögerungen zumindest teilweise vermeiden“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.
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