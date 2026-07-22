Und wieder steht Salzburgern Stau-Wochenende bevor

Auch das kommende Wochenende dürfte wieder starken Reiseverkehr und kilometerlange Staus auf Österreichs Hauptverbindungen bringen. Gründe dafür sind laut ARBÖ die zweite Reisewelle nach dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen und Teilen der Niederlande. Folgende Engstellen sind davon in der Regel betroffen: