Große Stimmkraft und ein packendes Finale

Auch ein anfangs durchwachsener Abend kann sich zu einem packenden Finale steigern – so geschehen beim Auftakt der Spielserie von Verdis „Simon Boccanegra“ an der Wiener Staatsoper. Bariton Ludovic Tézier sang die Titelpartie des Dogen von Genua erstmals in Wien: sehr heldnisch lodernd, zu Beginn etwas angestrengt, aber spätestens im letzten Akt von einer berührend schmerzvollen Zärtlichkeit. Ebenfalls sein Rollendebüt gab Charles Castronovo als sein Kontrahent Gabriele Adorno. Mit seinem vor Kraft strotzenden Tenor pflügte er gekonnt durch die Partie.