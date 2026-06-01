Wiener Opposition kritisiert Absage an Peter Thiel

Intendant: „Nehme kritische Stimmen ernst“

Wie berichtet, wurde die geplante Veranstaltung mit dem umstrittenen Tech-Milliardär Peter Thiel am Samstag abgesagt. Zuvor hatte es eine öffentliche Debatte über die Teilnahme des US-Unternehmers im Wiener Theater Odeon gegeben. Thiel hätte am 7. Juni mit dem Theologen Wolfgang Palaver und Rau diskutieren sollen – unter dem Titel „Armageddon und Antichrist? Von der Theologie zur Realpolitik“. Der Trump-Finanzier prognostiziert immer wieder den Untergang der Erde, spricht von entgrenzter globaler Ordnung und drohenden Katastrophen, die „Antichristen“ nutzen würden, um die Macht an sich zu reißen.