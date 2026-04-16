Stefano Bernardin: „Das ist keine Hitler-Parodie!“

Stefano Bernardin spielt gerade im Theater der Jugend in dem Stück „Er ist wieder da“ Diktator Adolf Hitler – die „härteste Rolle seines“ Lebens, wie er im „Krone“-Gespräch erzählt.
„Krone“: Sie spielen Adolf Hitler in der Satire „Er ist wieder da“ im Theater der Jugend“. Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet?
Stefano Bernardin: Ich habe das Buch von Timur Vermes zweimal gelesen, da musste ich oft laut lachen. Auch bei uns ist die erste Hälfte sehr komödienhaft und satirisch. Im zweiten Teil schnürt es einem aber dann den Hals zu. Es waren die härtesten Proben, die ich bisher hatte, weil es sehr viel Text ist. Aber es waren auch ganz wunderbare Proben, weil Thomas Birkmeir ein fantastischer Regisseur ist, der wirklich alles rausholt aus dir – und aus dem Stück.
Die Verfilmung haben Sie auch gesehen?
Nein, weil ich niemanden nachmachen wollte. Was ich mir aber angeschaut habe, das waren Aufnahmen von Hitlers Reden. Ich habe auch seine Gestik studiert, seine Kopfhaltungen oder wenn er sich den Scheitel wischt. Ich versuche da aber möglichst wenig zu imitieren, denn es soll ja keine Hitler-Parodie sein, sondern eine Satire, in der immer wieder Realismus aufblitzt.
Real ist auch Ihr Hitler-Bärtchen, wie ich sehe.
Ja, (lacht), das habe ich mir extra wachsen lassen, weil ich recht stark in den dicken Jacken und Mänteln schwitze. Ein aufgeklebter Bart würde nicht die ganze Vorstellung halten. Ich habe mir aber einen künstlichen Schnauzer machen lassen, den ich dazuklebe, wenn ich privat z. B. in ein Restaurant essen gehe, damit sich die Leute nicht schrecken.
Sie sind Vater von vier Kindern – kann man Jugendliche in TikTok-Zeiten noch für das Theater begeistern?
Ich glaube schon. Kinder sind diese TikTok-Videos gewohnt, wo du eine äußerst kurze Aufmerksamkeitsspanne hast. Ich glaube, das Einzige, wie du sie da rausholen kannst, ist dieser Live-Moment. Das ist ja auch der Grund, warum Livekonzerte noch immer sehr wohl funktionieren. Und auch bei diesem Stück hier ist es schön zu beobachten, wie das junge Publikum interaktiv ist, wie sie applaudieren oder lachen oder sich verwundert anschauen. Einfach dieses Erlebnis genießen, zusammen etwas zu sehen.
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