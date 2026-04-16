Stefano Bernardin: „Das ist keine Hitler-Parodie!“

„Krone“: Sie spielen Adolf Hitler in der Satire „Er ist wieder da“ im Theater der Jugend“. Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet?

Stefano Bernardin: Ich habe das Buch von Timur Vermes zweimal gelesen, da musste ich oft laut lachen. Auch bei uns ist die erste Hälfte sehr komödienhaft und satirisch. Im zweiten Teil schnürt es einem aber dann den Hals zu. Es waren die härtesten Proben, die ich bisher hatte, weil es sehr viel Text ist. Aber es waren auch ganz wunderbare Proben, weil Thomas Birkmeir ein fantastischer Regisseur ist, der wirklich alles rausholt aus dir – und aus dem Stück.