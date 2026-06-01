Paul Urbanek denkt Legende Joe Zawinul zu Ende

Noch mehr Ausführungen darüber, wie viele grundsätzliche Gedanken und Inspiration für neue musikalische Wege in „Zawinulology“ hineingepackt sind, klingen nach Urbaneks Geschmack aber wohl wieder nach zu großen Worten. Lieber scherzt er deshalb über seinen Wunsch, dass „drei, vier Millionen das Album streamen. Dann kann ich mir eine Jause davon kaufen.“ Ernster Nachsatz: „Ich freue mich aber wirklich über jeden, der zuhört. Das sollte ja immer die Intention hinter Musik sein.“