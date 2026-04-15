Da waren‘s nur noch sechs Premieren an der Wien

Die Auslastung der aktuellen Saison sei dagegen erfreulich hoch, man liege bei knapp 90 Prozent. Dazu will sich Herheim noch intensiver um Koproduktionen mit anderen Opernhäusern bemühen. Ausgebaut wird auch die Schiene mit konzertantem Musiktheater – hier sind 11 Projekte von Vivaldi bis Rossini geplant. Als Motto für die kommende Saison, in der das Haus seinen 225. Geburtstag feiert, hat Herheim jedenfalls ein trotzig-positives Motto gewählt: „Was bleibt, ist das jetzt!“