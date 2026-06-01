Das Grazer Next Liberty hat Lust auf mehr!

In Zeiten, in denen bei der Kultur allerorts gespart wird, ruft Intendant Michael Schilhan ein mutiges Jahresmotto für die neue Saison am Next Liberty aus. Das Grazer Kinder- und Jugendtheater hat 2026/27 „Lust auf mehr!“, wie Schilhan erklärt: „Wir wollen mehr Mut. Mehr Fantasie. Mehr Geschichten. Mehr von dem, was uns stärkt und gefällt. Mehr von dem Gefühl, die Welt verändern zu können. Weil die Welt genau das braucht – und wir auch!“