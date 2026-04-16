Besucher dürfen in Salzburger Galerie mitkritzeln

„Das kann ich auch!“ – dachte sich sicher schon jeder Galeriebesucher mindestens einmal in seinem Leben. Und ja, in der Stadtgalerie Lehen können Besucher sich ab heute selbst kreativ ausleben. In der Schau „Alpine Gothic – Kritzlschul“ ist aktives Mitkritzeln ausdrücklich erwünscht!
Die Schau versteht sich nicht als klassische Ausstellung zum bloßen Anschauen, sondern als partizipatives Format, in dem Besucher selbst aktiv werden können. Das Gemeinschaftserlebnis steht im Mittelpunkt der Ausstellung, bei der jeder mitmalen kann.
Papierbahnen werden im Ausstellungsraum angeordnet. Darauf kann auf unterschiedlichste Art und Weise gezeichnet werden. „So entsteht eine Ausstellung, die nicht statisch bleibt, sondern sich durch die Beiträge ihres Publikums stetig weiterentwickelt“, heißt es seitens des Veranstalters.
Die Eröffnung fand heute um 18 Uhr statt. Zu sehen ist die Ausstellung bis 30. Mai 2026 in der Stadtgalerie Lehen am Inge-Morath-Platz 31.
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