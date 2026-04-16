Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hässlich gibt‘s nicht!

Besucher dürfen in Salzburger Galerie mitkritzeln

Salzburg
16.04.2026 22:00
So können die „Kunstwerke“ aussehen
So können die „Kunstwerke“ aussehen(Bild: Kritzlschul)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Porträt von Elisa Torner
Von Manuel Till Bukovics und Elisa Torner

„Das kann ich auch!“ – dachte sich sicher schon jeder Galeriebesucher mindestens einmal in seinem Leben. Und ja, in der Stadtgalerie Lehen können Besucher sich ab heute selbst kreativ ausleben. In der Schau „Alpine Gothic – Kritzlschul“ ist aktives Mitkritzeln ausdrücklich erwünscht!

0 Kommentare

Die Schau versteht sich nicht als klassische Ausstellung zum bloßen Anschauen, sondern als partizipatives Format, in dem Besucher selbst aktiv werden können. Das Gemeinschaftserlebnis steht im Mittelpunkt der Ausstellung, bei der jeder mitmalen kann.

Lesen Sie auch:
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
„Noch nie erlebt“
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
16.04.2026

Papierbahnen werden im Ausstellungsraum angeordnet. Darauf kann auf unterschiedlichste Art und Weise gezeichnet werden. „So entsteht eine Ausstellung, die nicht statisch bleibt, sondern sich durch die Beiträge ihres Publikums stetig weiterentwickelt“, heißt es seitens des Veranstalters.

Die Eröffnung fand heute um 18 Uhr statt. Zu sehen ist die Ausstellung bis 30. Mai 2026 in der Stadtgalerie Lehen am Inge-Morath-Platz 31. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
16.04.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Brüchige Waffenruhe
Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft
Das US-Militär hat wieder ein Boot im Pazifik angegriffen.
Mehrere Tote
US-Militär griff wieder mutmaßliches Drogenboot an
Cambridge University in Großbritannien
Ab dem Jahr 2027
Großbritannien kehrt ins Programm Erasmus zurück

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
215.807 mal gelesen
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
135.129 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
95.766 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
878 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
875 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
859 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf