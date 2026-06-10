Klassenreform auch im Norden krachend gescheitert!

Ärger ist groß

Schon vor der entscheidenden Abstimmung prallten die Meinungen aufeinander. In der Halle wurde diskutiert, argumentiert und teils emotional debattiert. Die Unzufriedenheit war bei fast allen Beteiligten zu spüren. „Es wird kein Zuschauerinteresse geben, wenn wir immer gegen die gleichen spielen“ oder „Es muss weiter um den sportlichen Wettbewerb gehen“, hieß es aus der einen Ecke. „Wir kennen die Probleme der Jungs – sie wollen nicht stundenlang durchs Burgenland fahren“, hielt die andere Seite dagegen. Als das Ergebnis verkündet wurde, war die Reaktion eindeutig. Tobendem Applaus stand Enttäuschung und Ärger gegenüber.