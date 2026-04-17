Übung mit 447 Helfern im Asbest-Steinbruch?

Offenbar wider besseren Gefahrenwissens wurde im vergangenen Oktober im Steinbruch Pilgersdorf (Burgenland) der Ernstfall geprobt!Insgesamt nahmen mehrere Hundert Freiwillige daran teil – darunter Feuerwehren aus dem Burgenland und Niederösterreich, das Rote Kreuz, der Arbeiter-Samariterbund, die Rettungshundebrigade sowie auch – und das gilt als besonders alarmierend – 27 Schüler aus Niederösterreich finden sich dort ein! Brisant: Geübt wurde der Ernstfall in einem Gelände, das seit Jahren als asbestbelastet gilt.

Asbestbelastung seit Jahren dokumentiert

Die Problematik ist nicht neu: Die Asbestbelastung im Steinbruch war spätestens seit 2011 amtsbekannt. Luftmessungen im Rahmen von Behördenverfahren zeigten teils sehr hohe Werte, mit über 100.000 Fasern pro Kubikmeter Luft. Der Abbau von asbesthaltigem Gestein wurde zudem bereits in offiziellen Verfahren dokumentiert.