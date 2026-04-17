Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strafanzeige

Übung mit 447 Helfern im Asbest-Steinbruch?

Niederösterreich
17.04.2026 06:00
Greenpeace ließ an verschiedenen Orten Proben nehmen. Jetzt wird über eine Katastrophenübung ...
Greenpeace ließ an verschiedenen Orten Proben nehmen. Jetzt wird über eine Katastrophenübung debattiert (Symbolbild).(Bild: Mitja Kobal/Greenpeace)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Nächster Aufreger rund um die Diskussion um „Asbest-Steinbrüche“ im Burgenland: Laut Greenpeace fand in einem der betroffenen Werke eine Katastrophenübung statt. Mit dabei: 27 Schüler aus Niederösterreich. Nun wird ermittelt...

0 Kommentare

Offenbar wider besseren Gefahrenwissens wurde im vergangenen Oktober im Steinbruch Pilgersdorf (Burgenland) der Ernstfall geprobt!Insgesamt nahmen mehrere Hundert Freiwillige daran teil – darunter Feuerwehren aus dem Burgenland und Niederösterreich, das Rote Kreuz, der Arbeiter-Samariterbund, die Rettungshundebrigade sowie auch – und das gilt als besonders alarmierend – 27 Schüler aus Niederösterreich finden sich dort ein! Brisant: Geübt wurde der Ernstfall in einem Gelände, das seit Jahren als asbestbelastet gilt.
Asbestbelastung seit Jahren dokumentiert
Die Problematik ist nicht neu: Die Asbestbelastung im Steinbruch war spätestens seit 2011 amtsbekannt. Luftmessungen im Rahmen von Behördenverfahren zeigten teils sehr hohe Werte, mit über 100.000 Fasern pro Kubikmeter Luft. Der Abbau von asbesthaltigem Gestein wurde zudem bereits in offiziellen Verfahren dokumentiert.

Kritik an Durchführung der Übung
Besonders kritisch sehen Umweltschützer, dass die Übung offenbar direkt im Bereich von Förderanlagen und Steinbrecher durchgeführt wurde – dort, wo laut Fachleuten erhöhte Staub- und Faserbelastung zu erwarten ist. Hinweise auf verpflichtende Schutzmaßnahmen im Gelände standen im Raum, während während der Übung laut vorliegenden Informationen kein durchgängiger Atemschutz getragen wurde.

Greenpeace erstattet Anzeige
Die Organisation Greenpeace hat auf Basis von Rückmeldungen Beteiligter eine Sachverhaltsdarstellung einbringen lassen. Ermittlungen gegen mögliche Verantwortliche auf Landes-, Bezirks- und Betreiberseite werden beantragt.

Stefan Stadler vom Investigativ-Team sagt: „Im vergangenen Herbst wurde eine Katastrophenübung im Steinbruch Pilgersdorf durchgeführt. Um Bergungen zu proben, wurden unter anderem Schülerinnen und Schüler in belastetem Material eingesetzt oder in staubnahen Bereichen positioniert. Eine Übung an einem asbestbelasteten Ort in dieser Form entbehrt aus unserer Sicht der notwendigen Vorsicht.“
Juristische Aufarbeitung angekündigt
In der gesamten Causa steht nun eine rechtliche Prüfung im Raum. Gleichzeitig wollen sich die Steinbruchbetreiber gegen die Vorwürfe und gegen die Kritik der Umweltschützer juristisch zur Wehr setzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.04.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Brüchige Waffenruhe
Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft
Das US-Militär hat wieder ein Boot im Pazifik angegriffen.
Mehrere Tote
US-Militär griff wieder mutmaßliches Drogenboot an
Cambridge University in Großbritannien
Ab dem Jahr 2027
Großbritannien kehrt ins Programm Erasmus zurück
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
246.216 mal gelesen
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
96.042 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
93.382 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
879 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
876 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
859 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf