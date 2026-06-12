Journalist am Tag der WM-Eröffnung erschossen

Laut RSF ist Mexiko eines der gefährlichsten Länder der Welt für Journalisten. Nach Angaben der Organisation wurden seit 1994 mehr als 150 Journalisten in Mexiko getötet. Mexiko richtet die größte Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte gemeinsam mit den USA und Kanada aus. Am Donnerstag hatte die WM mit einer Eröffnungsfeier und dem Anpfiff der ersten Partie in Mexiko-Stadt begonnen.