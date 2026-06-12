Im WM-Hype lauern Fakeshops und Trikot-Fallen

Im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft lauern im Internet dubiose Fakeshops mit vermeintlichen Schnäppchen – und die können Fans teuer zu stehen kommen. Vorsicht ist geboten!
Noch bevor Österreich am kommenden Mittwoch gegen Jordanien ins WM-Turnier einsteigt, ist auch in Tirol das Fußballfieber längst ausgebrochen. In Schaufenstern und auf Social Media dominiert ein Motiv: das neue ÖFB-Trikot. Viele Fans wollen sich noch pünktlich zum ersten Spiel stilgerecht einkleiden.
„Mega-Deals“ entpuppen sich oft als reine Abzocke
Doch genau diese Vorfreude nutzen derzeit auch Betrüger im Internet aus. Im Netz tauchen vermehrt sogenannte Fakeshops auf, die angeblich originale WM-Trikots für rund 30 Euro anbieten – also ein Bruchteil des offiziellen Preises. Für viele klingt das nach einem „Mega-Deal“, doch dahinter steckt oft reine Abzocke.
Die Seiten wirken auf den ersten Blick seriös: Begriffe wie „Official“, „Authentic“ oder „Player Version“ sollen dabei Vertrauen schaffen. Die Folgen für Käufer sind bitter: Entweder kommt gar keine Ware an – oder es werden minderwertige Fälschungen geliefert. Das Geld ist in vielen Fällen verloren.
Auf diverse Warnsignale achten
„Gerade in der Euphorie rund um die WM sind viele anfällig für solche Angebote“, warnen Verbraucherschützer. Dabei gäbe es klare Warnsignale: ein fehlendes oder unvollständiges Impressum, nur Vorkasse als Zahlungsmöglichkeit oder ungewöhnlich günstige Preise sollten sofort skeptisch machen. Auch fehlende Kontaktmöglichkeiten sind ein deutliches Alarmsignal.
Nur offizielle Händler oder seriöse Plattformen wählen
Empfohlen wird deshalb, Trikots ausschließlich über offizielle Händler oder seriöse Plattformen mit Käuferschutz zu kaufen. „Dienste wie Kreditkarte, Lastschrift oder etablierte Bezahlsysteme bieten zumindest eine gewisse Absicherung“, wissen Experten.
Denn eines ist klar: Die WM hat gerade erst begonnen, die Emotionen steigen – doch wer im Netz nicht genau hinsieht, riskiert statt Fanfreude schnell einen teuren Fehlkauf.
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