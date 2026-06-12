Im WM-Hype lauern Fakeshops und Trikot-Fallen

„Mega-Deals“ entpuppen sich oft als reine Abzocke

Doch genau diese Vorfreude nutzen derzeit auch Betrüger im Internet aus. Im Netz tauchen vermehrt sogenannte Fakeshops auf, die angeblich originale WM-Trikots für rund 30 Euro anbieten – also ein Bruchteil des offiziellen Preises. Für viele klingt das nach einem „Mega-Deal“, doch dahinter steckt oft reine Abzocke.