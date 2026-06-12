Brasilien trauert: Einstiger WM-Held verstorben

„Brito hat uns als einer der größten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fußballs verlassen. Sein Beitrag zum WM-Sieg 1970 wird uns allen unvergessen bleiben“, sagte der Präsident des brasilianischen Verbands, Samir Xaud. „Ich erweise diesem Idol unseres Landes meinen Respekt. Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, als Inspiration dienen.“