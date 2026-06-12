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„Krone“-Kommentar

Warum drückt ihr nicht Österreich die Daumen?

Kolumnen
12.06.2026 09:00
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
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Der Fußball steht immer noch hoch im Kurs bei unseren Volksschülern. Obwohl ihm Kampfsport-Disziplinen inzwischen Platz 1 streitig machen. Doch jetzt hat die Weltmeisterschaft begonnen, und viele ihrer Lieblingsspieler sind dabei. Allen voran Cristiano Ronaldo, der beim saudi-arabischen Klub Al Nassr spielt. Sein Trikot ist besonders beliebt.

„Und was ist deine Mannschaft, Susi?“ Den Erstklässlern ist nicht bewusst, dass ich als einzige Person in der Klasse keinen Migrationshintergrund habe und auch nicht zu Portugal, sondern zu Österreich halte. Amir schien das ein wenig leid zu tun. Er tröstete mich: „Wenn Bosnien früher draußen ist, helfe ich auch zu Österreich.“

Unter türkisch- und bosnischstämmigen Schülern entstand eine lebhafte Diskussion, wer welches Land unterstützt und vor allem warum. Eine Gruppe syrischer Mädchen und Buben wollte sich daran nicht beteiligen. Sie zogen sich schmollend zurück. Ihr Land sei schließlich nicht dabei.

Also erinnerte ich mich an die integrationsfördernde Wirkung des Fußballs. Ich wagte, die Mauer zu überspielen und den Freistoß direkt aufs Tor zu ballern: „Ihr lebt schon einige Jahre hier. Drückt doch Österreich die Daumen! Das ist jetzt eure Mannschaft.“

Die Gesichter waren eher skeptisch. Doch einen Tag später sah ich sie rot-weiß-rote Blumen und Fußbälle malen, die sie sich aufgeregt gegenseitig zeigten. Offenbar hatte ich den Ball tatsächlich ins Tor geschossen.

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