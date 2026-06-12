Warum drückt ihr nicht Österreich die Daumen?

„Und was ist deine Mannschaft, Susi?“ Den Erstklässlern ist nicht bewusst, dass ich als einzige Person in der Klasse keinen Migrationshintergrund habe und auch nicht zu Portugal, sondern zu Österreich halte. Amir schien das ein wenig leid zu tun. Er tröstete mich: „Wenn Bosnien früher draußen ist, helfe ich auch zu Österreich.“