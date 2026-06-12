Diese Einschnitte kommen auf Salzburg zu

Eine endgültige Entscheidung, ob es so kommt, gibt es allerdings noch nicht. Der Beschluss des ÖBB-Rahmenplans durch die Bundesregierung steht noch aus. Aktuell werden noch mehrere Varianten durchgerechnet. Davon abhängig sind auch die weiteren Pläne beim Schienenausbau am Pass Lueg. Beim letzten Rahmenplan war es ein Erfolg, dass die Strecke mit Baustart 2029 aufgenommen wurde, jetzt könnte sie aus Spargründen ebenfalls weiter in die Zukunft verschoben werden.