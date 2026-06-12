Emotionalster Jubel: Diese Tränen sprechen Bände!

Wegen eines Schädelbruchs und Verletzungen am Gehirn musste er notoperiert werden. Glücklicherweise konnte sich der Routinier wieder vollständig erholen und sich nun auch noch sein großes Ziel von einem Treffer bei der Heim-WM erfüllen. „Ich bin sehr glücklich und freue mich, diesen Traum leben und hier stehen zu dürfen“, zeigte sich Jimenez anschließend überwältigt. Mal sehen, welche Ausmaße sein WM-Märchen noch annehmen kann.