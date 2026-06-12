Auto brannte mitten auf der Autobahn völlig aus

Das ist bitter. Am Donnerstagvormittag hatte sich ein 21-Jähriger aus Linz gerade erst einen BMW 530 xd gekauft. In der Nacht brannte das Auto dann auf der A25 auf Höhe Weißkirchen an der Traun (OÖ) völlig aus. Der Fahrer und seine Freunde blieben unverletzt.
„Ich habe ein Ruckeln gespürt und dann hat es auch schon geraut“, so beschreibt der 21-Jährige die Szene, die ihm wohl die noch lange verfolgen wird. Denn der junge Mann hatte erst am Vormittag das Auto gekauft und gleich angemeldet. Nun ist der BMW nur noch Schrott. Der Lenker konnte gegen 23 Uhr den Pkw noch auf den Pannenstreifen stellen, ehe die Flammen das ganze Fahrzeug ergriffen. Er und seine drei Freunde konnte das Auto noch rechtzeitig verlassen.
Die Freiwilligen Feuerwehren Weißkirchen an der Traun, Nettingsdorf und Pucking-Hasenufer rückten an und hatten das Feuer schnell gelöscht, das Fahrzeug allerdings ist ein Totalschaden.
Autobahn 30 Minuten gesperrt
Die A25 Welser Autobahn war in Fahrtrichtung Passau vor der Autobahnabfahrt Weißkichen an der Traun beziehungsweise Marchtrenk-Ost für etwa eine halbe Stunde gesperrt und anschließend auf der Überholspur passierbar. Vor der Sperre bildete sich ein rund einen Kilometer langer Rückstau.
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