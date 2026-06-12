Auto brannte mitten auf der Autobahn völlig aus

„Ich habe ein Ruckeln gespürt und dann hat es auch schon geraut“, so beschreibt der 21-Jährige die Szene, die ihm wohl die noch lange verfolgen wird. Denn der junge Mann hatte erst am Vormittag das Auto gekauft und gleich angemeldet. Nun ist der BMW nur noch Schrott. Der Lenker konnte gegen 23 Uhr den Pkw noch auf den Pannenstreifen stellen, ehe die Flammen das ganze Fahrzeug ergriffen. Er und seine drei Freunde konnte das Auto noch rechtzeitig verlassen.