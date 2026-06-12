Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerade erst gekauft

Auto brannte mitten auf der Autobahn völlig aus

Oberösterreich
12.06.2026 08:30
Das Auto stand in Flammen, wurde völlig zerstört.
Das Auto stand in Flammen, wurde völlig zerstört.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Das ist bitter. Am Donnerstagvormittag hatte sich ein 21-Jähriger aus Linz gerade erst einen BMW 530 xd gekauft. In der Nacht brannte das Auto dann auf der A25 auf Höhe Weißkirchen an der Traun (OÖ) völlig aus. Der Fahrer und seine Freunde blieben unverletzt.

0 Kommentare

„Ich habe ein Ruckeln gespürt und dann hat es auch schon geraut“, so beschreibt der 21-Jährige die Szene, die ihm wohl die noch lange verfolgen wird. Denn der junge Mann hatte erst am Vormittag das Auto gekauft und gleich angemeldet. Nun ist der BMW nur noch Schrott. Der Lenker konnte gegen 23 Uhr den Pkw noch auf den Pannenstreifen stellen, ehe die Flammen das ganze Fahrzeug ergriffen. Er und seine drei Freunde konnte das Auto noch rechtzeitig verlassen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Weißkirchen an der Traun, Nettingsdorf und Pucking-Hasenufer rückten an und hatten das Feuer schnell gelöscht, das Fahrzeug allerdings ist ein Totalschaden. 

Lesen Sie auch:
Der Brand erfasste das gesamte Hausdach
Vier Wehren im Einsatz
18-jähriger Autolenker bemerkte Brand bei Hausdach
25.04.2026
Zeuge sah Explosion
Bei Garagenbrand wurden zwei Autos „geräuchert“
13.04.2026

Autobahn 30 Minuten gesperrt
Die A25 Welser Autobahn war in Fahrtrichtung Passau vor der Autobahnabfahrt Weißkichen an der Traun beziehungsweise Marchtrenk-Ost für etwa eine halbe Stunde gesperrt und anschließend auf der Überholspur passierbar. Vor der Sperre bildete sich ein rund einen Kilometer langer Rückstau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
12.06.2026 08:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
OberösterreichPassau
Auto
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
179.576 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
104.068 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
79.003 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2366 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1624 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1470 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Mehr Oberösterreich
Hacker sind schamlos:
„Cyberangriffe auf Krankenhäuser jetzt täglich“
Gerade erst gekauft
Auto brannte mitten auf der Autobahn völlig aus
Krone Plus Logo
Bauer im leeren Stall:
Wie angebundenes Schaf zum Tierhalteverbot führte
Schnell gefunden
Alkolenker verschwindet nach Unfall mit Taferl
Prozess in Wels
Miese Betrugsmasche: „Ihr Kind leidet an Krebs“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf