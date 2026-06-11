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„Dem Tierwohl zuliebe“

Elch verirrt sich in Oslo: Staunen, dann Abschuss

Ausland
11.06.2026 13:38
Zwei Tage nach einem Vorfall in Stockholm galoppierte ein Elch durch Norwegens Hauptstadt Oslo. ...
Zwei Tage nach einem Vorfall in Stockholm galoppierte ein Elch durch Norwegens Hauptstadt Oslo. Das Tier wurde erlegt.(Bild: EPA/JAVAD PARSA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Innenstadt der norwegischen Hauptstadt Oslo ist ein desorientierter Elch zunächst von Schaulustigen bestaunt und schließlich von Mitarbeitern der zuständigen Behörde abgeschossen worden. 

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Das Tier war durch Oslo galoppiert und musste Autos und Fußgängern ausweichen. „Aus Gründen des Tierwohls“ sei der Elch schließlich von der Wildtierbehörde abgeschossen worden, teilte die Polizei mit.

Bilder des erlegten Tieres:

Eigentlich meiden Elche Großstadtgebiete. Dennoch handelte es sich bereits um den zweiten derartigen Vorfall in Skandinavien innerhalb von zwei Tagen.

Am Dienstag war in Stockholm ein junger Elch abgeschossen worden, nachdem er durch die Straßen der schwedischen Hauptstadt gelaufen war (siehe X-Beitrag unten).

Erinnerungen an Elch „Emil“
Diese Vorfälle lassen Erinnerungen an Elch „Emil“ aufleben. Der Elchbulle hatte im letzten Sommer mit seiner Wanderung durch teils dicht besiedelte Gebiete in Österreich wochenlang für Schlagzeilen gesorgt. Schließlich kam er der Westautobahn (A1) bei Sattledt (Bezirk Wels-Land) zu nahe und wurde betäubt an den Rand des Böhmerwalds im Bezirk Rohrbach gebracht. In der Nähe des tschechischen Nationalparks Šumava gibt es eine Elchpopulation. 

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