Elch verirrt sich in Oslo: Staunen, dann Abschuss

Erinnerungen an Elch „Emil“

Diese Vorfälle lassen Erinnerungen an Elch „Emil“ aufleben. Der Elchbulle hatte im letzten Sommer mit seiner Wanderung durch teils dicht besiedelte Gebiete in Österreich wochenlang für Schlagzeilen gesorgt. Schließlich kam er der Westautobahn (A1) bei Sattledt (Bezirk Wels-Land) zu nahe und wurde betäubt an den Rand des Böhmerwalds im Bezirk Rohrbach gebracht. In der Nähe des tschechischen Nationalparks Šumava gibt es eine Elchpopulation.