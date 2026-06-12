Mega-Kurven! Taylor Swift rockt Hall-of-Fame-Gala

In ihrer emotionalen Rede bedankte sich Swift mit Tränen in den Augen vor allem bei ihrer Familie für den Rückhalt. „Für mich war es leicht, das Songwriting über alles andere in meinem Leben zu stellen. Aber für meine Eltern und meinen Bruder konnte es nicht leicht gewesen sein, einfach alles hinter sich zu lassen und unsere ganze Familie von Pennsylvania nach Nashville umzusiedeln, damit ich mein Handwerk in der Songwriter-Hauptstadt der Welt perfektionieren konnte“, erklärte sie.