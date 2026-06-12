Mega-Kurven! Taylor Swift rockt Hall-of-Fame-Gala

Taylor Swift schreibt Musikgeschichte: Die Sängerin ist als jüngste Frau überhaupt in die Hall of Fame der Songwriter aufgenommen worden. Die 36-Jährige erschien am Donnerstag persönlich zu der Zeremonie in New York und zeigte sich auf dem roten Teppich im trägerlosen Wow-Dress mit Mega-Beinschlitz und sexy Dekolleté!
Zur Gala anlässlich ihrer Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame am Donnerstag erschien Taylor Swift im Marriott Marquis in New York in einer schwarzen Traumrobe von Givenchy. Das bodenlange Kleid war der Sängerin für diesen Abend an den Leib geschneidert worden und bestach nicht nur durch Blütenstickereien, sondern setzte Swifts Kurven auch perfekt in Szene.
Sexy Dekolleté und Mega-Beinschlitz
Denn das Korsettoberteil formte ein tolles Dekolleté, ein extralanger Beinschlitz sorgte dafür, dass die langen Beine der Sängerin verführerisch hervorblitzten. Der dramatisch drapierte Rock sorgte schließlich für eine Extraportion Glamour.
Zu ihrem Givenchy-Kleid kombinierte Swift schließlich ihren ikonischen roten Lippenstift. Schwarze Satin-High-Heels, ebenfalls von Givenchy, ließen ihre Beine noch länger wirken.
An ihrem Handgelenk funkelte ein Diamantarmband von Jessica McCormack, außerdem trug sie Citrin-Ohrringe von Mindi Mond und natürlich ihren großen Verlobungsring, den Travis Kelce Swift im letzten Jahr an den Finger gesteckt hatte.
Swift kämpfte mit den Tränen
Bei der Begründung für die Aufnahme von Swift wurde unter anderem ihre Fähigkeit angeführt, „sich als Songwriterin zu wandeln und in unterschiedliche Klangwelten einzutauchen“.
In ihrer emotionalen Rede bedankte sich Swift mit Tränen in den Augen vor allem bei ihrer Familie für den Rückhalt. „Für mich war es leicht, das Songwriting über alles andere in meinem Leben zu stellen. Aber für meine Eltern und meinen Bruder konnte es nicht leicht gewesen sein, einfach alles hinter sich zu lassen und unsere ganze Familie von Pennsylvania nach Nashville umzusiedeln, damit ich mein Handwerk in der Songwriter-Hauptstadt der Welt perfektionieren konnte“, erklärte sie.
Ihre Eltern hätten das ganze Leben der Familie umgekrempelt, um mit ihr in die Welthauptstadt der Country-Musik zu ziehen. „Und obwohl Worte eigentlich mein Metier sein sollten, werde ich euch niemals ausreichend dafür danken können. Ihr seid der Grund, warum ich heute Abend hier stehe“, erklärte die Chartstürmerin.
Swift löst Carole Byer Sager ab
Künstler kommen für die Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame infrage, sobald ihre erste Single 20 Jahre zurückliegt. Bei Swift war dies der Song „Tim McGraw“, der im Juni 2006 veröffentlicht wurde.
Bisher war die jüngste aufgenommene Frau Carole Bayer Sager, der diese Ehre 1987 mit 43 Jahren zuteil wurde. Die jüngste Person, die jemals aufgenommen wurde, bleibt Stevie Wonder: Er war 1983 im Alter von 32 Jahren an der Reihe.
Promi-Hochzeit im Juli
Taylor Swift gilt derzeit als die bekannteste Sängerin der Welt. Die 36-Jährige macht auch mit ihrem Privatleben Schlagzeilen: Die Hochzeit mit Travis Kelce soll Berichten zufolge am 3. Juli in New York steigen.
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