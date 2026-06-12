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Wurde zu Glücksbringer

Kurz vor WM-Debüt: Erling Haaland „geht fremd“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.06.2026 08:38
Erling Haaland will bei der WM für Furore sorgen.
Erling Haaland will bei der WM für Furore sorgen.(Bild: AFP/VINCENT CARCHIETTA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erling Haaland „geht fremd“! Wenige Tage vor seinem WM-Debüt ließ sich der Superstar der Norweger den NHL-Hit in Raleigh (North Carolina) nicht entgehen.

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Am Mittwoch startet Norwegen mit dem Spiel gegen den Irak in die WM. Rund eine Woche vor dem Spiel gab’s einen besonderen Ausflug: Erling Haaland und Co. besuchten am Donnerstag Spiel fünf der NHL-Finalserie zwischen den Carolina Hurricanes und Vegas Golden Knights – und hatten dabei richtig viel Spaß.

Nur noch ein Sieg fehlt
Haaland wurde dabei zum Glücksbringer für die Hurricanes: Die Mannschaft von Trainer Rod Brind‘Amour gewann das Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights mit 4:2 und ging in der „Best of seven“-Finalserie der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit 3:2 in Führung. 20 Jahre nach ihrem ersten Triumph kann Carolina damit am Sonntag in Las Vegas den Titel fixieren.

Erstmals seit 1998 wieder dabei
Jahrelang hatte Haaland ein entscheidendes Handicap im Kampf um internationale Titel – seine Herkunft. Erstmals seit 1998 qualifizierten sich die Norweger nun für eine WM, zum bis dato letzten Mal waren sie bei der EM 2000 bei einem Großereignis dabei.

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Nun hat Haaland die Möglichkeit, seine Torgefahr auf der Weltbühne zu präsentieren. Mit 55 Treffern in 49 Länderspielen überzeugte der Ex-Salzburger in der Vergangenheit nicht nur auf Vereinsebene. In der WM-Quali schoss der ManCity-Stürmer bei allen acht Siegen mindestens ein Tor, insgesamt waren es 16. Neben Haaland verfügen die Norweger mit Martin Ödegaard (Arsenal), Antonio Nusa (Leipzig) und Alexander Sörloth (Atletico Madrid) noch über weitere Topspieler.

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