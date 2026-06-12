Kurz vor WM-Debüt: Erling Haaland „geht fremd“

Nun hat Haaland die Möglichkeit, seine Torgefahr auf der Weltbühne zu präsentieren. Mit 55 Treffern in 49 Länderspielen überzeugte der Ex-Salzburger in der Vergangenheit nicht nur auf Vereinsebene. In der WM-Quali schoss der ManCity-Stürmer bei allen acht Siegen mindestens ein Tor, insgesamt waren es 16. Neben Haaland verfügen die Norweger mit Martin Ödegaard (Arsenal), Antonio Nusa (Leipzig) und Alexander Sörloth (Atletico Madrid) noch über weitere Topspieler.