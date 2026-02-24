„Rechtswidrig“: Ausbildner schildert ICE-Methoden

Neue Beamte bekämen kaum praktisches Training und Betreuung durch Vorgesetzte gebe es nur minimal. Viele Absolventen gehen nur so lange in ihre Dienststellen, bis sie „ihre Waffe, ihre Marke und ihre Schutzweste erhalten haben“, sagte er. Viele Rekruten seien mit 18 zudem sehr jung. Bis vergangenen Sommer betrug das Mindestalter noch 21.