Braucht Österreich eine Einwohnerobergrenze?

Auslöser der aktuellen Debatte ist die bevorstehende Volksabstimmung im Nachbarland Schweiz. Sie entscheidet als weltweit erster Staat über eine strikte Deckelung der Wohnbevölkerung. Befürworter einer solchen Maßnahme argumentieren, dass ungebremstes Wachstum zu einem „Dichtestress“ führt, der die Lebensqualität senkt und die Sozialsysteme überfordert. Kritiker halten dagegen, dass eine alternde Gesellschaft auf Zuwanderung angewiesen ist, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und das Wirtschaftswachstum zu sichern.