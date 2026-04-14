FIFA bittet Trump, Razzien während WM auszusetzen

Vor allem bei europäischen Fußballverbänden soll Skepsis darüber herrschen. Die umstrittenen Abschiebe-Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die dem Heimatschutzministerium untersteht, sorgen seit Monaten für Aufsehen und Kritik. Der Unmut wurde noch größer, als im Bundesstaat Minnesota im Jänner zwei US-Bürger bei Einsätzen von Beamten erschossen wurden.