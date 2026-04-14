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FIFA bittet Trump, Razzien während WM auszusetzen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.04.2026 19:36
Donald Trump und Gianni Infantino
Donald Trump und Gianni Infantino(Bild: AFP/YOAN VALAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Fußball-Weltverband will US-Präsident Donald Trump ersuchen, Razzien der Einwanderungsbehörde ICE während der WM-Endrunde im Sommer auszusetzen. 

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Wie das Portal „The Athletic“ am Dienstag berichtete, will FIFA-Boss Gianni Infantino seinen guten Kontakt zu Trump nutzen, um die Rolle der umstrittenen Behörde während des Turniers einzuschränken. Ob eine solche Anfrage bei der US-Regierung bereits eingegangen ist, blieb im Bericht offen.

ICE-Chef Todd Lyons hatte in der Vergangenheit angemerkt, dass ICE-Agenten in den Sicherheitsapparat der WM eingebunden seien.

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Vor allem bei europäischen Fußballverbänden soll Skepsis darüber herrschen. Die umstrittenen Abschiebe-Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die dem Heimatschutzministerium untersteht, sorgen seit Monaten für Aufsehen und Kritik. Der Unmut wurde noch größer, als im Bundesstaat Minnesota im Jänner zwei US-Bürger bei Einsätzen von Beamten erschossen wurden.

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