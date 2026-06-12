Shakira und drei Rote: Historischer WM-Auftakt!

Co-Gastgeber Mexiko hat die Fußball-WM mit dem erhofften Erfolgserlebnis eröffnet. Im ersten von 104 Spielen sorgte „El Tri“ am Donnerstag in Mexiko-Stadt in Gruppe A gegen Südafrika mit dem 2:0-(1:0)-Sieg für einen Start nach Maß. Euphorischer Jubel, Tränen und dann eine historische Kartenflut – Die Highlights gibt es hier im Video!
Julian Quinones (9.) und Raul Jimenez (67.) krönten eine dominante Vorstellung gegen einen allerdings ganz schwach auftretenden Kontrahenten, der ab der 49. Minute noch dazu einen Mann weniger bzw. im Finish (84.) in doppelter Unterzahl agierte.
Dass auch Mexiko in der Nachspielzeit noch Cesar Montes wegen einer Notbremse verlor (92.), war kurios, änderte aber nichts. Denn die Sieger waren von Beginn an haushoch überlegen. Schon in der neunten Minute war der in Saudi-Arabien engagierte Quinones nach einem herben Schnitzer der Afrikaner vor deren eigenem Sechzehner zur Stelle. Nur auf der Bank jubeln konnte danach Goalie Guillermo Ochoa – der 40-Jährige, der bei seiner sechsten WM ist, war ebenso wie Kapitän Edson Alvarez lediglich Ersatzmann.
Vor 80.824 Zuschauern im Aztekenstadion setzte Südafrika nur selten Nadelstiche, das reichte vor der Pause gerade für einen – harmlosen – Torschuss. Mexiko probierte es hingegen mehrmals und hätte zur Halbzeit eigentlich höher führen müssen. Zweimal parierte Goalie Ronwen Williams gegen Israel Reyes (5.) und bei einem Volley-Versuch von Jimenez (42.). Kurz vor der Pause wäre aber wohl auch er geschlagen gewesen, Quinones‘ Ball prallte von der Stange zurück (43.). Wenig später brachte Brian Gutierrez in bester Position keinen ordentlichen Abschluss zuwege (45.+4).
Südafrika fiel nur durch Rote Karten auf
Aus einem schweren Fehlpass von Williams konnte Mexiko gleich nach Wiederbeginn kein Kapital schlagen (46.). Vier Minuten danach war man nach einer Notbremse von Sphephelo Sithole gegen Gutierrez aber einen Mann mehr. Die nächsten zwanzig Minuten passierte dann wenig, ehe Jimenez eine schnelle Aktion mit einem Köpfler zum 2:0 abschloss. Das Spiel war gelaufen.
Im Finish verlor Südafrika noch die Nerven und Themba Zwane, der Roberto Alvarado mit einem Schlag ins Gesicht bedachte. Mexiko, zum dritten Mal WM-Schauplatz, blieb auch im achten WM-Spiel in der Hauptstadt ohne Niederlage. „Es war ein wunderschönes Gefühl, das kann man nicht beschreiben“, schwärmte Alvarado, der den Assist zum zweiten Tor gab. „Etwas, von dem ich immer geträumt habe: ein Spiel dieser Größenordnung zu spielen, zu Hause, mit diesen Fans.“
Trainer Javier Aguirre versuchte, das Team am Boden zu halten. „Wir waren in der ersten Hälfte gut. In der zweiten mit der Führung und dem Platzverweis haben wir vielleicht etwas nachgelassen“, sagte er gegenüber Azteca Deportes. „Nach dem zweiten Tor haben wir uns etwas zurückgelehnt und uns darauf konzentriert, den Ballbesitz zu sichern.“
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