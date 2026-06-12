Shakira und drei Rote: Historischer WM-Auftakt!

Dass auch Mexiko in der Nachspielzeit noch Cesar Montes wegen einer Notbremse verlor (92.), war kurios, änderte aber nichts. Denn die Sieger waren von Beginn an haushoch überlegen. Schon in der neunten Minute war der in Saudi-Arabien engagierte Quinones nach einem herben Schnitzer der Afrikaner vor deren eigenem Sechzehner zur Stelle. Nur auf der Bank jubeln konnte danach Goalie Guillermo Ochoa – der 40-Jährige, der bei seiner sechsten WM ist, war ebenso wie Kapitän Edson Alvarez lediglich Ersatzmann.