So stehen Amerikaner zur Einwanderungsbehörde ICE

Die Mehrheit der befragten US-Amerikanerinnen und -amerikaner befürwortet die Abschiebung von Menschen, die illegal im Land leben. Zugleich kritisieren aber viele das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörden, wie aus einer aktuellen Reuters/Ipsos-Umfrage unter 4638 Erwachsenen hervorgeht.
Darunter sind zwar vor allem Demokratinnen und Demokraten, aber auch 23 Prozent der Republikanerinnen und Republikaner. Letztere sagten, dass sie mit den derzeitigen Vorgehensweisen der Behörden nicht einverstanden seien. Anhängerinnen und Anhänger der Demokratischen Partei sind mehrheitlich (63 Prozent) überhaupt für die Abschaffung von ICE. Wählerinnen und Wähler, die sich als unabhängig bezeichnen, gaben zu 65 Prozent an, dass die Einwanderungsbehörden zu weit gehen würden. Hier befürwortet ein Drittel die Abschaffung. Besonders hoch ist die Ablehnung der Vorgehensweisen der Einwanderungsbehörden bei schwarzen und hispanischen Befragten.
Demokratinnen und Demokraten sind sich laut der Umfrage uneinig darüber, ob Menschen, die sich illegal in den USA aufhalten, überhaupt abgeschoben werden sollen oder nicht. Ungefähr jede dritte Person (35 Prozent) der Demokratinnen und Demokraten spricht sich dafür aus. Bei der Gegenseite sind es 92 Prozent.
Trumps Haltung zu Abschiebungen hat ihm zum Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2024 verholfen. Damals warf er der Demokratischen Partei vor, „offene Grenzen“ zu wollen. Auch am Dienstag versuchte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation, das Thema wieder für sich zu gewinnen. Der Fokus liege auf Kriminellen, sagte der US-Präsident. „Wir schaffen sie verdammt schnell aus dem Land.“
Für Kritik an ICE hatten vor allem tödliche Schüsse auf eine US-Bürgerin und einen US-Bürger, Straßenkämpfe zwischen Einsatzkräften und Zivilisten sowie die Trennung von Kindern von ihren Eltern gesorgt.
