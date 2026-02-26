Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktuelle Umfrage zeigt

So stehen Amerikaner zur Einwanderungsbehörde ICE

Außenpolitik
26.02.2026 18:15
Protest gegen die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE in New York
Protest gegen die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE in New York(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Mehrheit der befragten US-Amerikanerinnen und -amerikaner befürwortet die Abschiebung von Menschen, die illegal im Land leben. Zugleich kritisieren aber viele das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörden, wie aus einer aktuellen Reuters/Ipsos-Umfrage unter 4638 Erwachsenen hervorgeht.

0 Kommentare

Darunter sind zwar vor allem Demokratinnen und Demokraten, aber auch 23 Prozent der Republikanerinnen und Republikaner. Letztere sagten, dass sie mit den derzeitigen Vorgehensweisen der Behörden nicht einverstanden seien. Anhängerinnen und Anhänger der Demokratischen Partei sind mehrheitlich (63 Prozent) überhaupt für die Abschaffung von ICE. Wählerinnen und Wähler, die sich als unabhängig bezeichnen, gaben zu 65 Prozent an, dass die Einwanderungsbehörden zu weit gehen würden. Hier befürwortet ein Drittel die Abschaffung. Besonders hoch ist die Ablehnung der Vorgehensweisen der Einwanderungsbehörden bei schwarzen und hispanischen Befragten.

Demokratinnen und Demokraten sind sich laut der Umfrage uneinig darüber, ob Menschen, die sich illegal in den USA aufhalten, überhaupt abgeschoben werden sollen oder nicht. Ungefähr jede dritte Person (35 Prozent) der Demokratinnen und Demokraten spricht sich dafür aus. Bei der Gegenseite sind es 92 Prozent. 

Lesen Sie auch:
ICE-Beamte zerschmettern bei einem Einsatz im Dezember im US-Staat Illinois eine Autoscheibe. ...
Wenige Wochen Training
„Rechtswidrig“: Ausbildner schildert ICE-Methoden
24.02.2026
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
25.02.2026

Trumps Haltung zu Abschiebungen hat ihm zum Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2024 verholfen. Damals warf er der Demokratischen Partei vor, „offene Grenzen“ zu wollen. Auch am Dienstag versuchte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation, das Thema wieder für sich zu gewinnen. Der Fokus liege auf Kriminellen, sagte der US-Präsident. „Wir schaffen sie verdammt schnell aus dem Land.“

Für Kritik an ICE hatten vor allem tödliche Schüsse auf eine US-Bürgerin und einen US-Bürger, Straßenkämpfe zwischen Einsatzkräften und Zivilisten sowie die Trennung von Kindern von ihren Eltern gesorgt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
26.02.2026 18:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.102 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
145.740 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.400 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2593 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1065 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1059 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Außenpolitik
Aktuelle Umfrage zeigt
So stehen Amerikaner zur Einwanderungsbehörde ICE
Marterbauer-Sager
„Skurriler Abend“: Kunasek erwartet Entschuldigung
Erschreckende Studie:
KI-Modelle wählen in 95% der Fälle den Atomschlag
Einsatz in der Ukraine
Kreml: „Britische Soldaten Risiko für Konflikt“
Gemeindefusionen
NEOS werfen LH Wallner Führungsschwäche vor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf