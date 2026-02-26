So stehen Amerikaner zur Einwanderungsbehörde ICE

Darunter sind zwar vor allem Demokratinnen und Demokraten, aber auch 23 Prozent der Republikanerinnen und Republikaner. Letztere sagten, dass sie mit den derzeitigen Vorgehensweisen der Behörden nicht einverstanden seien. Anhängerinnen und Anhänger der Demokratischen Partei sind mehrheitlich (63 Prozent) überhaupt für die Abschaffung von ICE. Wählerinnen und Wähler, die sich als unabhängig bezeichnen, gaben zu 65 Prozent an, dass die Einwanderungsbehörden zu weit gehen würden. Hier befürwortet ein Drittel die Abschaffung. Besonders hoch ist die Ablehnung der Vorgehensweisen der Einwanderungsbehörden bei schwarzen und hispanischen Befragten.