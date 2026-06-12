Carolina Hurricanes fehlt noch ein Sieg zum Titel

Die Gäste gingen in der 7. Minute 1:0 in Führung, dann aber übernahmen die Hurricanes das Toreschießen. Jordan Staal (12.), zwei Powerplay-Treffer von Andrej Swetschnikow (32., 52.) und Sebastian Aho (38.) sorgten für Riesenjubel. Das zweite Tor von Pawel Dorofejew (54.) für die Golden Knights brachte noch Spannung in die Schlussphase, aber keine Wende mehr.