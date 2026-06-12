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Lag jahrelang im Koma

Thailands beliebte Prinzessin Bajrakitiyabha tot

Royals
12.06.2026 07:14
Trauer in Thailand: Prinzessin Bajrakitiyabha starb im Alter von 47 Jahren. Nach einem ...
Trauer in Thailand: Prinzessin Bajrakitiyabha starb im Alter von 47 Jahren. Nach einem Zusammenbruch im Jahr 2022 lag die Tochter von König Maha Vajiralongkorn im Koma.(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Große Trauer in Thailand: Die beliebte Prinzessin Bajrakitiyabha ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Wie der Palast mitteilte, verschied sie am Donnerstagabend (Ortszeit) friedlich im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok. Die älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn, in ihrer Heimat liebevoll Prinzessin Bha genannt, war im Dezember 2022 nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus gebracht worden. Seitdem lag sie im Koma.

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Ihr Gesundheitszustand hatte sich bereits im Mai deutlich verschlechtert. Ihren Ärzten zufolge litt sie an mehreren Infektionen in verschiedenen Organen. In der Folge waren der Blutdruck der Prinzessin gesunken und Herzrhythmusstörungen aufgetreten. Medizinische Geräte unterstützten zuletzt ihre Lungen- und Nierenfunktion. Am Donnerstag sei ihr Zustand immer kritischer geworden, hieß es in der Mitteilung.

Prinzessin wird mit höchsten Ehren beigesetzt
Der König ordnete an, ihren Leichnam in die Thronhalle im Grand Palace in Bangkok zu bringen, wo die Öffentlichkeit Abschied von ihr nehmen kann. Später soll die Prinzessin mit höchsten Ehren beigesetzt werden.

Thailand trauert um Prinzessin Bajrakitiyabha.
Thailand trauert um Prinzessin Bajrakitiyabha.(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Der Große Palast ist der historische und kulturelle Mittelpunkt Bangkoks und ein Wahrzeichen Thailands.

Herzleiden als Auslöser?
Das Königshaus gab in den vergangenen Jahren nur sporadisch Mitteilungen zu ihrem Zustand heraus. Vor dreieinhalb Jahren war die Prinzessin in der nordöstlichen Provinz Nakhon Ratchasima beim Training ihrer Hunde plötzlich zusammengebrochen. Auslöser soll ein Herzleiden gewesen sein.

Seither wurde sie im Krankenhaus in Bangkok behandelt, soll aber nicht mehr bei Bewusstsein gewesen sein. Über ihren genauen Zustand war lange nicht viel bekannt.

Prinzessin Bha mit ihrem Vater König Maha Vajiralongkorn
Prinzessin Bha mit ihrem Vater König Maha Vajiralongkorn(Bild: AP/Wason Wanichakorn)

Nach ihrem Zusammenbruch hatten immer wieder Menschen vor einem im Krankenhaus aufgebauten Altar mit einem Porträt der Prinzessin gebetet und Blumen niedergelegt. Auch in vielen Tempeln des Landes knieten Thailänder vor ihrem Bildnis.

Juristin und Botschafterin in Österreich
Die promovierte Juristin stammte aus der ersten Ehe des Monarchen Maha Vajiralongkorn (73). Von 2012 bis 2014 war sie Botschafterin ihres Landes in Österreich. Auch arbeitete sie zeitweilig bei den Vereinten Nationen in New York.

Beobachtern zufolge soll Prinzessin Bha seit Jahren zum innersten Kreis des Königs gehört haben, der noch keinen offiziellen Erben benannt hat. Generell werden bei der Thronfolge jedoch Männer bevorzugt. Der König hat neben Bha offiziell noch sechs weitere Kinder aus drei verschiedenen Beziehungen.

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