Thailands beliebte Prinzessin Bajrakitiyabha tot

Ihr Gesundheitszustand hatte sich bereits im Mai deutlich verschlechtert. Ihren Ärzten zufolge litt sie an mehreren Infektionen in verschiedenen Organen. In der Folge waren der Blutdruck der Prinzessin gesunken und Herzrhythmusstörungen aufgetreten. Medizinische Geräte unterstützten zuletzt ihre Lungen- und Nierenfunktion. Am Donnerstag sei ihr Zustand immer kritischer geworden, hieß es in der Mitteilung.