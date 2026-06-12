„Hausmann sein ist fad! Ich will Präsident werden“

Sie waren bis 2019 Landeshauptmann des Burgenlandes. Bald darauf ging Ihre erste Ehe mit Christine, der Mutter Ihres Sohnes Peter, nach 43 Jahren in die Brüche, weil Sie sich in eine 19 Jahre jüngere Ärztin verliebten – in Ihre jetzige Frau Anette (55). Während sie als Primaria am Klinikum Baden und Mödling Karriere macht, engagieren Sie sich seit sieben Jahren Vollzeit und ehrenamtlich als Sport-Austria-Präsident, chauffieren die Kinder (17 und 18) umher und gehen mit Familienhund „Keks“ Gassi. Vor einigen Monaten verkündeten Sie, dass Sie bei der Bundespräsidentenwahl 2028 antreten wollen. Ist Ihnen die Hausmann-Rolle zu fad?

Hausmann? War ich das? Ja, vielleicht ein bisschen, obwohl ich nicht kochen kann (lacht). Zu Hause sitzen ist jedenfalls nichts für mich. Deshalb habe ich neben meiner Tätigkeit bei Sport Austria auch eine Immobilien- und Energie-Consultingfirma gegründet. Aber ich habe das Gefühl, noch mehr beitragen zu können. Mir liegt das Wohl der Menschen am Herzen. Deshalb würde ich mich als parteiunabhängiger Bundespräsident dafür starkmachen, dass Österreich wieder stärker auf Zukunft, Leistung und Wettbewerbsfähigkeit setzt – und das auch mit Nachdruck von der Bundesregierung einfordern. Natürlich kann ich mich auch als Alt-Landeshauptmann in Debatten einbringen. Als Bundespräsident hätte meine Stimme aber ein anderes Gewicht.