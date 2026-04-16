Gemeinde vertagt heiklen Punkt zu Grundstücksdeal

Die Löschung des Vorkaufsrechts wurde Donnerstagabend in der Gemeindevertretung nach heftigen Diskussionen vertagt. Die FPÖ kritisiert, dass der Verkauf an den Sohn des Bürgermeisters schon beschlossene Sache sei und will, dass alle Vertragsdaten vorgelegt werden. Der Ortschef erklärte sich in der Abstimmung für befangen. Man wolle sich nicht in den privaten Verkauf einmischen, betont er.