Salzschleifenweg: Von Hallein nach München radeln!

Stadt Salzburg sei Touristen zu laut und zu überfüllt

Die Stadt Hallein – nach wie vor mit knapp über 100.000 Nächtigungen pro Jahr von den Zahlen her ein touristischer Geheimtipp – lockt daher zunehmend Radtouristen an. „Wir haben eine Auslastung von 75 Prozent bei unserem Radverleih. Es geht seit vier Jahren stetig nach oben, die Nachfrage wird mehr und wir spüren, dass Touristen, die mehrere Nächte in Salzburg verbringen wollen, vermehrt den Speckgürtel um Salzburg – also auch Hallein – aufsuchen“, schildert Halleins Chef des Tourismusverbands (TVB) Rainer Candido.