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Salzschleifenweg: Von Hallein nach München radeln!

Salzburg
16.04.2026 21:00
Rainer Candido beim Radweg an der Königssee-Arche, der direkt nach Bayern führt...
Rainer Candido beim Radweg an der Königssee-Arche, der direkt nach Bayern führt...(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

In einem neuen Radweg im bayerisch-salzburgischen Raum sieht die Stadt Hallein die Chance, sich als Stützpunkt für Bike-Touristen zu etablieren. Der Markt wächst stetig, wie Rainer Candido als Chef des Tourismusverbandes erklärt. Zudem bietet die Salinenstadt als einziger Ort in Österreich einen 24-Stunden-Radverleih...

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Die Winter werden kürzer, die warme Zeit wird länger. Kein Wunder, dass Touristiker im ganzen Land diesem Trend Tribut zollen und versuchen, die erweiterte Sommersaison mit mehr Angebot zu bespielen. 

Stadt Salzburg sei Touristen zu laut und zu überfüllt
Die Stadt Hallein – nach wie vor mit knapp über 100.000 Nächtigungen pro Jahr von den Zahlen her ein touristischer Geheimtipp – lockt daher zunehmend Radtouristen an. „Wir haben eine Auslastung von 75 Prozent bei unserem Radverleih. Es geht seit vier Jahren stetig nach oben, die Nachfrage wird mehr und wir spüren, dass Touristen, die mehrere Nächte in Salzburg verbringen wollen, vermehrt den Speckgürtel um Salzburg – also auch Hallein – aufsuchen“, schildert Halleins Chef des Tourismusverbands (TVB) Rainer Candido.  

Zitat Icon

Wir haben in der Testphase des 24-Stunden-Systems gesehen, dass mehr Leute außerhalb unserer Geschäftszeiten die Räder übernehmen

Rainer Candido, TVB Chef

Bild: Andreas Tröster

„Hallein als Ausgangspunkt, nicht als Ausflugsort“
Die Stadt Salzburg werde den Touristen zunehmend zu laut, zu überlaufen. War Hallein früher eher Ausflugsziel, so sei sie mittlerweile Ausgangspunkt für touristische Reisen. Und genau das soll auch bei Radtouristen ziehen. 

(Bild: Andreas Tröster)

Auf dem neuen Salzschleifenweg – der bis München führt und 380 Kilometer lang ist – will Hallein als zentraler Stützpunkt agieren. „Wir haben die Serviceinfrastruktur ausgebaut, es werden laufend Service- und E-Bike-Ladestationen installiert. Schritt für Schritt wollen wir das Angebot erweitern, damit Radtouristen uns nicht nur als Zwischenstation sehen“, ist Candido überzeugt. 

Zudem etabliere sich die Stadt immer mehr auf insgesamt 17 Radrouten: Vom Alpe-Adria-Radweg über den Tauernradweg bis hin zur Genuss- und Weinreise nach Bad Radkersburg. 

Einheimische und Touristen nutzen Angebot
Unter anderem hat der TVB in Hallein den Radverleih intensiviert. Als einzige Stadt in Österreich kann man sich vom Kinderrad bis zu E-Gravel-Mountainbikes alle Räder online reservieren und 24 Stunden abholen. Wie? Bis zu drei Tage vorher muss reserviert werden, Helm, Akku, Schlüssel werden in Boxen hinterlegt. Ein SMS-Code öffnet die Boxen, das Rad selbst steht zur Abholung bereit und kann danach selbstständig in Betrieb genommen werden. 

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„Sowohl Einheimische als auch Touristen nehmen das Angebot an. Und wir haben in der Testphase des 24-Stunden-Systems gesehen, dass mehr Leute außerhalb unserer Geschäftszeiten die Räder übernehmen“, so Candido.  

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