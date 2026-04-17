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Beim Stadtfest

Stadt setzt auf neue Brauchtumsgruppen

Salzburg
17.04.2026 07:00
Das Stadtfest geht Ende Juni in seine zweite Auflage. Wegen der teilnehmenden Musikgruppen gibt ...
Das Stadtfest geht Ende Juni in seine zweite Auflage. Wegen der teilnehmenden Musikgruppen gibt es jetzt Wirbel.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Viel Wirbel gibt es heuer um die auftretenden Brauchtumsgruppen beim Salzburger Stadtfest. Anstelle einer Marschkapelle wie bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr sollen heuer andere Vereine beim Stadtfest auftreten.

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Schon Monate vor dem dreitägigen Fest gibt es heuer Wirbel um das Salzburger Stadtfest. Wie berichtet, darf heuer kein Marschblock der Blasmusikkapellen der Stadt über das Festareal ziehen. Im vergangenen Jahr war das Gemeinschaftsorchester mehrerer Kapellen aus den Stadtteilen mit mehr als 50 Musikern beim Fest noch willkommen. Die Kapellen seien nicht ausgeladen worden, heißt es jetzt vom Organisationskomitee der Stadt. Insgesamt habe es 250 Bewerbungen für das Stadtfest-Programm gegeben.

„Aufgrund dieses enorm hohen Andrangs mussten rund 125 Absagen ausgesprochen werden“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Neben vielen erneuten Bewerbungen hätten sich auch viele neue Gruppen beworben. Immer noch würden weitere Anfragen aus Kunst und Kultur bei der Stadt eintreffen.

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