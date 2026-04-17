Stadt setzt auf neue Brauchtumsgruppen

Schon Monate vor dem dreitägigen Fest gibt es heuer Wirbel um das Salzburger Stadtfest. Wie berichtet, darf heuer kein Marschblock der Blasmusikkapellen der Stadt über das Festareal ziehen. Im vergangenen Jahr war das Gemeinschaftsorchester mehrerer Kapellen aus den Stadtteilen mit mehr als 50 Musikern beim Fest noch willkommen. Die Kapellen seien nicht ausgeladen worden, heißt es jetzt vom Organisationskomitee der Stadt. Insgesamt habe es 250 Bewerbungen für das Stadtfest-Programm gegeben.