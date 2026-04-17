Stadt setzt auf neue Brauchtumsgruppen

Viel Wirbel gibt es heuer um die auftretenden Brauchtumsgruppen beim Salzburger Stadtfest. Anstelle einer Marschkapelle wie bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr sollen heuer andere Vereine beim Stadtfest auftreten.
Schon Monate vor dem dreitägigen Fest gibt es heuer Wirbel um das Salzburger Stadtfest. Wie berichtet, darf heuer kein Marschblock der Blasmusikkapellen der Stadt über das Festareal ziehen. Im vergangenen Jahr war das Gemeinschaftsorchester mehrerer Kapellen aus den Stadtteilen mit mehr als 50 Musikern beim Fest noch willkommen. Die Kapellen seien nicht ausgeladen worden, heißt es jetzt vom Organisationskomitee der Stadt. Insgesamt habe es 250 Bewerbungen für das Stadtfest-Programm gegeben.
„Aufgrund dieses enorm hohen Andrangs mussten rund 125 Absagen ausgesprochen werden“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Neben vielen erneuten Bewerbungen hätten sich auch viele neue Gruppen beworben. Immer noch würden weitere Anfragen aus Kunst und Kultur bei der Stadt eintreffen.
Das Aus für das Blasmusikorchester war offenbar eine bewusste Entscheidung. „Ziel der Programmgestaltung war es, die Vielfalt der Salzburger Kunst und Kultur sichtbar zu machen und bewusst auch neuen Gruppen eine Bühne zu geben“, heißt es in der Stellungnahme. Die Volkskultur sei nach wie vor ein wichtiger Bestandteil. 13 Volkskultur-Gruppen sollen auftreten, darunter Blasmusikkapellen und solche, die vergangenes Jahr noch nicht dabei waren
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