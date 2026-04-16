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Nach Crash in Koppl

Lenker schlief mit 1,34 Promille im kaputten Auto

Salzburg
16.04.2026 15:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine demolierte Verkehrsinsel und ein verlorenes Kennzeichen führten die Polizei in Koppl direkt zum Verursacher: Auf einem Park-&-Ride-Platz lag ein stark beschädigtes Auto – drin schlief der Lenker. Der Alkotest zeigte 1,34 Promille, Führerschein weg, Anzeige folgt.

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In den frühen Morgenstunden am Donnerstag sorgte ein Unfall auf der B158 in Koppl für Polizeiarbeit. Gemeldet wurde eine beschädigte Verkehrsinsel, vor Ort fanden Beamte einen kaputten Richtungspfeil, einen beschädigten Leitpflock und eine zurückgelassene Kennzeichentafel.

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Die Spur führte zu einem Park-&-Ride-Parkplatz, wo das beteiligte Auto mit massiven Schäden stand. Im Wagen lag ein 33-jähriger Pole schlafend. Der Alkotest ergab 1,34 Promille. Der Führerschein wurde abgenommen, die Weiterfahrt verboten und Anzeige erstattet.

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