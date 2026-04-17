„Bahnhofsräder“ sind ein begehrtes Diebesgut

Wie berichtet liegt Salzburg laut Daten den VCÖ an der Spitze der österreichischen Städte bei Fahrraddiebstählen. Besonders betroffen: der Hauptbahnhof. Dass solche „Bahnhofsradl“ schnell mal weg sind, erlebt Huber häufig. So werde er auch öfters angefragt, ob er Überwachungsvideos vom Bahnhof herausgeben könnte, um den Täter zu identifizieren. „Aber das geht schon wegen des Datenschutzes nicht!“, sagt Huber.