Volbeat wollte zwei Konzerte in Salzburg spielen

Das Interesse ist weiter immens! Die Veranstalter Semtainment und Barracuda Music legten am Donnerstag ein zusätzliches Kontigent für das Residenzplatz-Konzert der dänischen Rockband Volbeat auf – die knapp 200 Karten waren binnen weniger Minten vergriffen. Damit dürfen am 29. Mai nun 12.500 Fans auf das Veranstaltungsareal. Co-Veranstalter Ewald Tatar: „Volbeat hätte gern zwei Konzerte in Salzburg gespielt – aber das ging nicht. Sie treten ja auch beim Nova Rock Festival auf.“ Auch für dieses zeichnet bekanntlich Tatar verantwortlich.