Volbeat wollte zwei Konzerte in Salzburg spielen

Ansturm für das Salzburg-Gastspiel der dänischen Rockband Volbeat sprengte alle Erwartungen. Binnen weniger Minuten waren sämtliche 12.500 Karten vergriffen. Die Musiker wollten eigentlich einen zweiten Auftritt einschieben – doch daraus wurde nichts. . .
Das Interesse ist weiter immens! Die Veranstalter Semtainment und Barracuda Music legten am Donnerstag ein zusätzliches Kontigent für das Residenzplatz-Konzert der dänischen Rockband Volbeat auf – die knapp 200 Karten waren binnen weniger Minten vergriffen. Damit dürfen am 29. Mai nun 12.500 Fans auf das Veranstaltungsareal. Co-Veranstalter Ewald Tatar: „Volbeat hätte gern zwei Konzerte in Salzburg gespielt – aber das ging nicht. Sie treten ja auch beim Nova Rock Festival auf.“ Auch für dieses zeichnet bekanntlich Tatar verantwortlich.
Am 30. Mai treten – wie berichtet – die Austro-Granden Pizzera & Jaus samt Wolfgang Ambros auf. Auch hierfür gibt es längst keine Karten mehr. Bereits fix: Im kommenden Jahr wird es wieder ein Musik-Doppel am Residenzplatz geben. Das freut auch die Stadtkasse: Laut einer aktuellen Studie brachten die Konzerte im Jahr 2025 knapp fünf Millionen nach Salzburg.
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