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Volbeat wollte zwei Konzerte in Salzburg spielen

Salzburg
16.04.2026 19:00
Frontmann Michael Poulsen und seine Kollegen von Volbeat locken am 29. Mai die Massen in die ...
Frontmann Michael Poulsen und seine Kollegen von Volbeat locken am 29. Mai die Massen in die Salzburger Innenstadt.(Bild: EPA/PETER KLAUNZER)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Ansturm für das Salzburg-Gastspiel der dänischen Rockband Volbeat sprengte alle Erwartungen. Binnen weniger Minuten waren sämtliche 12.500 Karten vergriffen. Die Musiker wollten eigentlich einen zweiten Auftritt einschieben – doch daraus wurde nichts. . . 

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Das Interesse ist weiter immens! Die Veranstalter Semtainment und Barracuda Music legten am Donnerstag ein zusätzliches Kontigent für das Residenzplatz-Konzert der dänischen Rockband Volbeat auf – die knapp 200 Karten waren binnen weniger Minten vergriffen. Damit dürfen am 29. Mai nun 12.500 Fans auf das Veranstaltungsareal. Co-Veranstalter Ewald Tatar: „Volbeat hätte gern zwei Konzerte in Salzburg gespielt – aber das ging nicht. Sie treten ja auch beim Nova Rock Festival auf.“ Auch für dieses zeichnet bekanntlich Tatar verantwortlich.

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Am 30. Mai treten – wie berichtet – die Austro-Granden Pizzera & Jaus samt Wolfgang Ambros auf. Auch hierfür gibt es längst keine Karten mehr. Bereits fix: Im kommenden Jahr wird es wieder ein Musik-Doppel am Residenzplatz geben. Das freut auch die Stadtkasse: Laut einer aktuellen Studie brachten die Konzerte im Jahr 2025 knapp fünf Millionen nach Salzburg.

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