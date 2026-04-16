Pinzgauer Sagen sind immaterielles Kulturerbe

Wie die Unesco am Donnerstag bekannt gab, ist die Pinzgauer Sagenwelt in die Liste des immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen worden. Drei weitere Kulturgüter wurden ebenfalls in die Liste aufgenommen.
Die Sagen seien seit Generationen ein fester Bestandteil der regionalen Erzähltradition und eng mit der allgegenwärtigen Gebirgslandschaft und der kulturellen Identität der Pinzgauer Bevölkerung verbunden, hieß es von der UN-Kulturorganisation. Die Geschichten werden mündlich im Pinzgauer Dialekt von Generation zu Generation weitergegeben.
Die Wurzeln der Pinzgauer Sagen liegen in dörflichen Erzählgemeinschaften und können bis in die 1930er-Jahre zurück dokumentiert werden. Sie gewähren tiefe Einblicke in die soziale und mythologische Welt der Pinzgauer und ihres Lebensumfelds.
Ebenfalls mit dem Prädikat Kulturerbe wurden das Goldschmiedehandwerk in Österreich und damit die Fertigung von Schmuckstücken ebenso wie von Insignien, Orden, sakralen Objekten und „weiteren Werken von bleibendem Wert“, sowie die Esperantokultur in Österreich geadelt.
Die vierte Neuaufnahme betrifft die Verwendung und Weitergabe der Brailleschrift, der Schrift der blinden und sehbehinderten Menschen. Mit den vier weiteren Aufnahmen ist die Liste des immateriellen Kulturerbes in Österreich auf mittlerweile 182 Eintragungen angewachsen.
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