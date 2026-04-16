Pinzgauer Sagen sind immaterielles Kulturerbe

Die Sagen seien seit Generationen ein fester Bestandteil der regionalen Erzähltradition und eng mit der allgegenwärtigen Gebirgslandschaft und der kulturellen Identität der Pinzgauer Bevölkerung verbunden, hieß es von der UN-Kulturorganisation. Die Geschichten werden mündlich im Pinzgauer Dialekt von Generation zu Generation weitergegeben.